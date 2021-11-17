مصر.. العقرب الأكثر فتكا على وجه الأرض يخرج من جحره

شهدت مدينة أسوان بمصر خلال الأيام الماضية، ظهور أكثر عقرب فتكا بالعالم، والذي، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة مئات آخرين.

وخرج أقسى عقرب بالعالم في مصر عقب الأحداث التي خلفتها سوء الأحوال الجوية التي شهدتها مدينة أسوان اليومين الماضيين. حيث تعرض عدد من المواطنين للدغات عقارب سامة.

وقالت مجلة “Reference Module in Life Sciences” العلمية، أن أخطر عقرب في العالم قد خرج من جحره جراء سوء الأحوال الجوية التي شهدتها مدينة أسوان. وتسببت لدغات هذا العقرب القاتل إلى وفاة 3 أشخاص بأسوان وإصابة 450 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات.

كما قالت ذات المجلة، أن العقارب تخرج من جحورها بسبب العواصف والسيول الشديدة، مما يرغم العقارب على الخروج في المناطق الصحراوية إلى المناطق السكنية.

وفي تصريح لرئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية شاكر أبو المعاطي. قال أن إمكانية وصول العقارب والثعابين التي ظهرت في أسوان الأسبوع الماضي، إلى العاصمة القاهرة ومدن أخرى ممكنة جدا.

هذا ما يفعله العقرب الفتاك بالأطفال

وقالت ذات المجلة، ان تعرض الأطفال للدغة هذا العقرب يسبب لهم “عاصفة ذاتية”، حيث يطلق العقرب كمية كبيرة من “الكاتيكولامين”. وهي حالة خطيرة وحرجة جدا قد تؤدي إلى إعتلال دماغي.

كما أن العقرب يحتوي على العديد من السموم البرية والمواد. بما في ذلك مسببات الهيستامين ومثبطات الأنزيم البروتيني والسيروتونين والفوسفوليباز والهيالورونيداز.

39 مليون دولار سعر غالون سم العقرب الفتاك

قالت مجلة ”بزنس إنسايدر”، أن العقرب الأكثر فتكا حول العالم، ينتج العقار الأغلى ثمنا على وجه الأرض. حيث يبلغ سعر غالون السم 39 مليون دولار.

كما ذكرت ذات المجلة، أن طريقة جمع هذا السم ليست بالسهولة التي قد يتخيلها البعض. فهي عملية دقيقة جدا وتحتاج إلى وقت طويل ومعدات خاصة حيث لا يمكن القيام بتلك العملية عن طريق اليد.

للإشارة تسببت الأمطار والسيول التي شهدتها مدينة أسوان المصرية في خروج العديد من الثعابين والعقارب السامة من جحورها. ولدغت المئات من المواطنين وشكلت خطرا عليهم.

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