مصر: القبض على عصابة تنفذ خطة ماكرة لسرقة البترول من الأنابيب

ضبطت قوات الأمن المصري، عصابة من اللصوص، تخصصوا في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، وسرقوا حوالي 200 طن من البترول الخام.

وجاء في بيان للداخلية المصرية، أن 10عناصر إجرامية شكلت عصابة، تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء، بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية.

وأضاف ذات البيان، ان العصابة اعتمدت على طريق إحداث ثقوب، وتثبيت محابس، ونقل المواد البترولية، باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

وأشارت الداخلية المصرية، إلى أنه تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية.

كما اعترف المتهمون، عن مكان السيارة المستخدمة في السرقة والأدوات الأخرى.

وأكد أفراد العصابة، بقيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم، وهم مالكو مصانع الطوب في دائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة.