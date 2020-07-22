مصر.. القضاء على 18 إرهابيا في هجوم مسلح على معسكر للجيش شمال سيناء

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مصر.. القضاء على 18 إرهابيا في هجوم مسلح على معسكر للجيش شمال سيناء
بقلم معين تيت

تمكن الجيش المصري، مساء أمس الثلاثاء، من القضاء على 18 إرهابيا في هجوم تعرض له مركز معسكر وتمركز أمني بمدينة “بئر العبد” بشمال سيناء.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن تصريح الجيش المصري لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، فقد خلّف الهجوم الإرهابي مقتل اثنين من أفراده وإصابة 4 آخرين.

وحسب بيان الجيش المصري صادر عن قيادته العامة، فإن من بين قتلى عملية إحباط هجوم العناصر الإرهابية، إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا.

وقد طاردت قوات تأمين النقطة الأمنية التي تعرضت للهجوم بالتعاون مع القوات الجوية، عناصر تكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، أين تم تدمير 4 عربات، بينها ثلاثة مفخخة.

جدير بالذكر أن الجيش المصري أحبط في جانفي الفارط هجوما إرهابيا استهدف نقطة عسكرية في محافظة شمال سيناء، و أدى إلى مقتل 10 مسلحين، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش.


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