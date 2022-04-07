 مصر.. برنامج رامز جلال ينقذ مواطنا من الموت

أنقذ برنامج تلفزيوني، مواطنا مصريا من الموت، بعد انهيار العقار الذي يقيم به بمنطقة العرب القديم بنطاق حي المناخ ببورسعيد.

كما سادت حالة من الذعر لدى الأهالي المقيمين بإحدى العمارات السكنية الأثرية في محافظة بورسعيد. وذلك بعد انهيار جزء من العقار الذي يقيمون به.

في حين، قال أحد المقيمين إنه كان متواجدا في المكان الذي سقط به الحطام. إلى أن دخل لمنزله مع بداية برنامج رامز موفي ستار للفنان رامز جلال. ولم تمر ثوان حتى سمع صوت انهيار العقار وسقوط شرفة بكاملها، كادت تودي بحياته.

وأضاف: “لو مكنتش دخلت أتفرج على البرنامج كان زماني في عداد الموتى”.

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كما طالب الأهالي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة توفير بدائل آمنة لهم ولأبنائهم. وذلك لأن العقار أصبح مهددا بالانهيار الكامل، بعد سقوط الشرفة، والتي كانت تمثل الرباط للعقار.

وسقطت النجمة المصرية ياسمين صبري، ضحية في برنامج المقالب الخاص بالفنان “رامز جلال” والذي يحمل هذه السنة عنوان “رامز موفي ستار”.

كما دخلت الفنانة، في حالة انهيار ورعب شديدة خلال وقوعها ضحية الحلقة الثانية من برنامج ”رامز موفي ستار“، الذي يقدمه رامز جلال.

وتم إيهام ياسمين صبري بأنها تشارك في فيلم أكشن مع النجم العالمي جان كلود فان دام.

وبدت ياسمين صبري في حالة صدمة عندما إكتشفت المقلب في النهاية.