مصر: تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف

رفضت محكمة النقض في مصر، الطعن المقام من محمد عادل مرتكب جريمة قتل نيرة أشرف البشعة أمام جامعة المنصورة والتي هزت العالم.

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم، وذكرت في الحيثيات أنه هدد المجني عليها بالقتل في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء نصها كالتالي: “والله نهايتك على إيدي يا نيرة. بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة”.

مضيفة أن المتهم هدد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات: “وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هذبحك. وديني لأذبحك، علشان نهايتك على إيدي”.

كما هدد المتهم محمد عادل نيرة أشرف قائلًا: “نهايتك على إيدي يا نيرة. أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة”.