مصر تبلغ نهائي الكان وتصطدم بالسينغال

بلغ سهرة اليوم الخميس مُنتخب مصر نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقامة بالكاميرون بعد تجاوز مُنظم الدورة ليصطدم بالسينغال.

مواجهة الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا بين الفراعنة والكاميرون انتهت في وقتها الأصلي والوقتين الإضافيين بالتعادل السلبي.

وبعد اللجوء لركلات الترجيح فاز منتخب مصر ب3-1 في لقاء المربع الذهبي الذي جرى بملعب بول بيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبعد هذا التأهل سيصطدم منتخب مصر بالسينغال في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل، والذي سنتعرف من خلاله على خليفة الخضر.

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انتهى الشوط الثاني من المواجهة الكبيرة بين مُنتخب مصر و الكاميرون مُنظم الدورة بالتعادل السلبي على طول الخط بين المنتخبين.

المواجهة الجارية بملعب بول بيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي تدخل لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

ولم يستطع هجوم مصر بقيادة محمد صلاح هز شباك الكاميرون في حين تعملق دفاع الفراعنة أمام زملاء فينسنت أبو بكر.

وفي انتظار الأشواط الإضافية من القمة نُذكر بأن السينغال بلغت سهرة الأربعاء نهائي الكان على حساب بوركينافاسو بثلاثية لهدف وحيد.

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كشف أسطورة مُنتخب الكاميرون، بيير وومي، أن توديع الخضر لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون من الدور الأول أصابه بالدهشة.

الظهير الأيسر لمُنتخب الكاميرون سابقا، قال في حوار مع موقع العربي الجديد، نُشر الأربعاء:”تعادل الجزائر أمام سيراليون في الكان مفاجأة”.

كما أضاف:”لم يكن منتظرا هذا الأمر، لكون الجزائر حاملة للقب، وبالتالي فقد كان هذا التعادل مفاجئا والأكثر دهشة كان الإقصاء”.

كما واصل بخصوص مقارنة محرز وصلاح:”أختار الاثنين، سأقول لكم لماذا؟ لقد لعبت في مستوى عال، وكلاهما لعبا في المستوى ذاته”.

وأضاف:”هما فخر لأفريقيا، ليس فقط بالنسبة للجزائريين أو المصريين، بل لأفريقيا عامة، لذلك أختار الاثنين لأنهما يلعبان في مستويات رائعة”.

كما ختم:”كلاهما يلعبان بالقدم اليسرى كما ألعب أنا أيضا، ولن أختار واحدا منهما على الآخر”.

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