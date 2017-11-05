مصر تتهم 5 دول غربية بالتدخل في شؤونها الداخلية

اتهمت مصر اليوم الأحد، خمس دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا، وبريطانيا، وكندا، بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية،أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية،”استدعى سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة.

لتقديم احتجاج رسمي على البيان الصادر عن تلك الدول بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي.

والإعراب عن استياء مصر مما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية.

وجرى استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق”.