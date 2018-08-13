مصر تحبط مخطط إرهابي خاص بعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 6 مطلوبين في مواجهات مع قوات الشرطة، في وكر كان يختبئ به القتلى في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكان الموقوفون يخططون لإرتكاب هجمات إرهابية تستهدف بعض المنشآت الحيوية ودور العبادة المسيحية وعناصر القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع عيد الأضحى.

وأكد بيان للوزارة، أنه بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر وكراً للاختباء.

وأضاف البيان، أنه تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتها الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى ةالتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والإقتصادية”

وأسفرت عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع المعلومات الواردة بشأن المخطط الإرهابي، عن تحديد مكان الوكر الإرهابى.