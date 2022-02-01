مصر تحتج رسميا على تعيين “غاساما” والكاف ترد !

قدم اليوم الثلاثاء الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاجا رسميا للكاف على تعيين الحكم الغامبي، بكاري غاساما، لإدارة مباراة الكاميرون ومصر.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكشف سبب الاحتجاج على تعيين غاساما لإدارة المواجهة التي تدخل لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وفي نفس السياق كشف مصدر مسؤول بالكاف، عن مصير احتجاج الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الحكم غاساما.

المصدر قال في تصريحات لموقع كووورة:”الاحتجاج سيتم رفضه، ربما يحاول الاتحاد المصري أن يضغط بشكل ما على الحكم لكن في النهاية لن يتم تغيير طاقم حكام المباراة”.