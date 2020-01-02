مصر تدين بشدة قرار البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أدانت رئاسة مجلس الوزراء المصرية، اليوم الخميس، قرار البرلمان التركي القاضي بإرسال قوات مسلحة إلى ليبيا.

واعتبر مجلس الوزراء المصري مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج والحكومة التركية بتاريخ 27 نوفمبر المنصرم بالباطلة.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان صادر لها، أن خطوة البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تنتهك مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول حظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري بليبيا.

وفي هذا الإطار، حذرت مصر من خطورة التدخل العسكري بليبيا وتأثيره على أمن دول البحر الأبيض المتوسط، محملةً تركيا مسؤولية ذلك.