مصر ترفع شكوى ضد برنامج تونسي بتهمة الإساءة إلى محمد صلاح

قدم مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع، شكوى ضد قناة تونسية، بسبب سخريتها من النجم المصري محمد صلاح.

وكشفت الجمعية المصرية، من خلال بيان لها، عن تقدمها بشكوى للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري التونسي، ضد القناة التونسية.

وجاءت هذه الدعوة، بالنظر لما إعتبرته الجمعية المصرية، سخرية برنامج “أمور جدية”، من شعر نجم مصر، ونادي ليفربول، محمد صلاح.

وأكدت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع، تلقيها وعدا من رئيس الهيئة التونسية، النوري اللجمي، بفتح تحقيق قبل اتخاذ القرارالمناسب.

وكان البرنامج التونسي، قد استعان بشخص يقلد صلاح، وعلق حول شعر اللاعب: “لا أريد حلاقة شعري لأنني أربي فيه القمل”.

وأضافا الشاب الذي قلد صلاح مرتديا قميص ليفريول: “عندما أحلق شعري القمل سيموت، وأنا لا أريد أن أقتل القمل”.