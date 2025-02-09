مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، في 27 فيفري الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فايبسوك”، إن مصر ستستضيف القمة العربية الطارئة بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة.

كما اشارت أن القمة الطارئة ستتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

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