مصر تستعيد نجمها قبل مواجهة الجزائر

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم عن دعوة المدرب روي فيتوريا للمدافع الصليبي أحمد حجازي العائد مؤخرا من إصابة على مستوى الرباط الصليبي.

كما قال الإتحاد المصري، أن اللاعب أحمد حجازي وصل مدينة العين حيث معسكر منتخب الفراعنة لحضور المباراة الودية أمام كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي غدا بملعب “هزاع بن زايد”.

و سيجري الداربي المغاربي وسط ندية كبيرة رغم ودية المباراة، بحكم المستوى الكبيرة و نجومية اللاعبين بالنسبة للمنتخبين، وهو الدي سيكون استعداديا لتصفيات المونديال و استعدادا لمباريات كأس إفريقيا.

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