مصر تطرح 4 لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا

كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي المصرية، أشرف حاتم، عن وجود 4 لقاحات مصرية محتملة لكورونا.

وحسب التصريح الذي أدلى به لموقع اليوم السابع المصري، فهناك لقاحان في مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية ومسجلان بمنظمة الصحة العالمية.

وأنهى الباحثون التجارب على الحيوانات وسيتم الإعلان عن نتائج هذه التجارب.

وخلال شهر أو شهرين على الأكثر سيتم البدء في التجارب على البشر للتأكد من فاعلية هذه اللقاحات.

وأوضح أنه تم عرض لقاحين محتملين لكورونا تابعين للمجلس القومي للبحوث على اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي المصرية.

وعن سباق اللقاحات العالمس، أكد الدكتور أشرف حاتم أن لقاح جامعة أكسفورد أكثرهم تقدمهم في التجارب الإكلينيكية.