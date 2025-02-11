مصر تطرح خطة لإعادة إعمار غزة وتهجير الفلسطنيين مرفوض

أعربت مصر عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكدت عزهما العمل على سلام شامل وعادل في المنطقة. من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة.

وتعتزم مصر طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

كما تحذّر مصر من أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر