مصر تعزي الجزائر إثر الحادث المروري بتمنراست

أعرب السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء. عن خالص تعازي جمهورية مصر للجزائر، حكومةً وشعبًا. إثر الحادث المروري الماسأوي الذي شهدته ولاية تمنراست، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل المتحدث باسم الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.

وقد لقي 35 شخصا حتفهم، الأربعاء، فيما جرح 12 آخرون، في حادث مرور مريع إثر اصطدام سيارة نفعية. مع حافلة لنقل المسافرين بولاية تمنراست.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04:15 من أجل حادث مرور متبوع بحريق. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.

وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.

ونشرت صفحة “أنفو طرافيك” فيديو يوثق لحظة احتراق المركبتين وسط ذهول المارة. كما تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا صادمة للحادث المروع.