مصر تعزي الجزائر إثر حوادث حرائق الغابات

أعربت جمهورية مصر في بيان لها عن خالص تضامنها وتعازيها للجزائر إثر حوادث حرائق الغابات.

وحسب بيان للخارجية المصرية أعربت فيه عن خالص تضامنها مع الجمهورية الجزائرية ، إثر حوادث حرق الغابات التي تعرضت لها مؤخرا، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

كما قدمت مصر صادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب الجزائر الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتضامنها مع دولة الجزائر الشقيقة فى هذا الحادث الأليم.