مصر تعزي الجزائر في شهداء الطائرة المروحية العسكرية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي للجزائر، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية.

وحسب بيان الخارجية المصرية، فقد أعربت مصر عن وقوفها مع الجزائر في هذا المُصاب الأليم.

وتقدّمت جمهورية مصر العربية ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بتيبازة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الــأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.