مصر تعزي الجزائر في ضحايا المجزرة المرورية ببومرداس

أعربت جمهورية مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس.

وجاء في بيان للخارجية المصرية: “تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومة وشعبًا، في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب الذي وقع بولاية بومرداس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين”.

وأضاف البيان “وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومشاطرتها للشعب الجزائري الشقيق أحزانه في هذا الظرف العصيب، وتتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين”.