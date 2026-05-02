مصر تعلن اكتشاف حقل للغاز بدلتا النيل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عن تحقيق إكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل.

وجاء في بيان للوزارة، أن البئر الجديدة تقدر معدلات إنتاجها بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا.

مشيرة إلى أن الاكتشاف جاء بعد نجاح حفر بئر استكشافية بمنطقة تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة bp البريطانية.

وتقع البئر بمنطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر، على بعد نحو 3 كيلومترات من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار.

وتم الحفر من البر باستخدام “تقنيات متطورة للحفر المائل”، ما ساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.

وأكد وزير البترول كريم بدوي، أن هذا الكشف بجانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأضاف بدوي، أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. وزيادة معدلات الحفر والإنتاج.

فضلا عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق.

وأوضح أن هذا الكشف يعد نموذجا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلي.