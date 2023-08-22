مصر تعلن عن اكتشاف بترولي جديد

أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس.

وتتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة. نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك (50%).

وتم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11. وصادف البئر 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة. وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة. الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.

وتم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا فى حقل شمال جيسوم الشمالي. وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميا.

ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجرائه حتى الآن في الحقل. بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالي 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.

بالاضافة الى ذلك ، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز. والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.