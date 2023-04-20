مصر تعلن غدا الجمعة اول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجري

واستطلعت دار الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هجريًّا. بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا. الموافق 20 أفريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية المصرية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة. ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1444 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الجمعة الموافق 21 من شهر أفريل لعام 2023. ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.