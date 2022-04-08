مصر تعوض الجزائر والمغرب في تنظيم بطولتي أمم إفريقيا لكرة اليد

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تنظيم الطبعتين المقبلتين من كأس أمم إفريقيا 2022، و2024، لفائدة مصر

وكشفت وسائل إعلام مصرية، عن اجتماع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، اليوم الجمعة، لبحث استعداداتهم لاستضافة طبعة 2022 لهذه البطولة.

كما يأتي هذا بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكر اليد، سحب تنظيم هذه الطبعة من المغرب، بسبب خلافاتها السياسية.

كما ستتولى مصر احتضان نسخة 2024، لذات البطولة، والتي قرر الاتحاد الإفريقي سحب شرف تنظيمها من الجزائر.