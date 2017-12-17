مصر تفتح معبر رفح لليوم الثاني

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح لليوم الثاني على التوالي للحالات الإنسانية.

ونشرت وزارة الداخلية الفلسطينية، أسماء المسافرين ودعتهم للتوجه لصالة الشهيد أبو يوسف النجار بخان يونس تمهيدا لنقلهم .

وتمكن 647 فلسطينيا من السفر في 12 حافلة خلال ساعات عمل المعبر

من بينهم 350طالبا سيلتحقون بجامعتهم في مصر وبعض الدول العربية والأجنبية.

للإشارة، قررت مصر فتح معبر رفح لأربعة أيام في كلا الاتجاهين استثنائيا لغاية الوصول لألية لفتح المعبر بشكل يومي.