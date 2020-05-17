مصر تفرض حظرا شاملا خلال أسبوع العيد

فرضت السلطات المصرية، اليوم، حظرا للتجوال يبدأ خلال أسبوع عيد الفطر ابتداءً من الخامسة مساءً، مع عودة الحياة العامة العادية لأسبوعين بعد العيد.

وقالت السلطات المصرية إنها قررت إيقاف كافل وسائل النقل الجماعية وحافلات الرحلات والمحلات التجارية والفضاءات العامة والشواطئ.

كما قررت مصر فرض حظر شامل للتجوال يبدأ سريانه يوم العيد ويستمر 7 أيام، على أن يبدأ على الساعة الخامسة مساءً.

فيما قال رئيس الوزراء المصري إنه ستتم دراسة الفتح التدريجي لدور العبادة ابتداء من 15 جوان المقبل مع عودة مظاهر الحياة العامة العادية لمختلف القطاعات بعد العيد لفترة 15 يوما.

وشدد رئيس الوزراء المصري بأنه يتوجب على المواطنين ارتداء الكمامات، خاصة في الأماكن العامة مع فرض عقوبات وغرامات على الممتنعين.

هذا وقالت مصر إن موعد إجراء الامتحانات العامة سيكون بتاريخ 21 جوان المقبل.