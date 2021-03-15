مصر تفرض 25 دولارا للجزائريين والعرب للدخول إلى ترابها

فرضت السلطات المصرية رسوم جديدة للحصول على تأشيرة الدخول إلى ترابها على جميع الدول العربية من بينها الجزائر.

ووفق صحيفة الوقائع المصرية أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرار رقم 380 لعام 2021، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

وإستثنت السلطات المصرية في قرارها الدول التي ترتبط معها باتفاقيات ثنائية أوإقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

وبموجب هذا القرار الذي سيكون ساري المفعول في 21 مارس القادم ستكون قيمة التأشيرة ما قيمته 25 دولارا أمريكيا.

أوما يقارب 100 ريال سعودي تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وفق صحيفة “سبق” السعودية.