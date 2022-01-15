مصر تفوز بشق الأنفس أمام غينيا بيساو

حقق المنتخب المصري فوزا صعبا امسية اليوم السبت أمام منتخب غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 75 من عمر المباراة فيما الغى حكم اللقاء هدف التعادل لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 82 بعد العود إلى تقنية الفار.

ويلاقس المنتخب المصري نظيره السوداني يوم الاربعاء المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات