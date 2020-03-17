مصر تكشف عن طريقة دفن ضحايا كورونا خوفاً من إنتشاره

أقرت وزارة الصحة المصرية، بعض الشروط حول تشييع ضحايا فيروس كورونا المستجد، على أراضيها.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، كشف أحد ذوي المتوفي الثاني بفيروس كورونا في مصر، أنه تقرر إقامة صلاة الغائب على الفقيد، حيث سيدفن في مقابر الأسرة بلا تشييع.

وتجري عملية التكفين، وفق إجراءات طبية واحترازية صارمة، حيث يتم التغسيل وفق الشريعة الإسلامية، ويتم تعقيم الكفن الخاص بالمتوفي، ولفه في ثلاث طبقات من الكفن وطبقتين من القطن، وطبقة خارجية من الجلد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 40 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة.