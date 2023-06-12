مصر تكشف مصير سمكة القرش المتسببة في وفاة السائح الروسي

كشف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر، الدكتور عمرو زكريا حمودة. عن تفاصيل جديدة فيما يخص حادثة هجوم سمكة القرش على سائح روسي.

وأوضح المتحدث أن سمكة القرش مات أثناء هجوم الصيادين عليها. بعد واقعة الهجوم علي السائح الروسي.

وحسب تصريحات الدكتور عمرو زكريا حمودة لموقع القاهرة 24. أنه تم تشريح وتحنيط قرش الغردقة من قبل علماء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

كما أكد أنه سيتم وضع سمكة قرش الغردقة في متحف علوم البحار بالغردقة بعد الانتهاء من إجراء البحوث الخاصة بالمعهد لمعرفة أسباب الهجوم.

وأوضح ذات المتحدث أنه حالة إبلاغ المعهد باصطياد سمكة قرش الغردقة من الصيادين، كان المعهد سيتخذ الإجراءت الأولية للحفاظ على سمكة القرش، حيث من المفترض أنه كان سيتم إجراء الأبحاث عليها ثم تسليمها إلى البيئة لإعادتها للبحر.

في وقت سابق، استقبل معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة –حسب المصدر- في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي. سمكة القرش المتسببة في حادث الهجوم على أحد رواد الشواطئ بالغردقة، بعد أن تم صيدها.

وفحص فريق العمل المختص بمعهد علوم البحار السمكة، واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

وجدير بالذكر أن الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، سبق وأن صرح إن أسماك القرش لا تتغذى على لحوم البشر وأي تغير في هذا السلوك حادث عارض، مشيرا إلى أنه توجد تغيرات في سلوكيات الحيوانات في كل مكان في العالم، وهذا سبب هجوم سمك القرش على السائح الروسي.