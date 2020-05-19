مصر تمدّد تعليق الرحلات الجوية الدولية

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تمديد تعليق جميع الرحلات الدولية في إطار استمرار إجراءات الحد من انتشار “كورونا”.

وأكد مدبولي بأن تمديد التعليق سيستمر إلى إشعار لم يحدّد بعد، وذلك بعدما كانت مصر قد علّقت رحلاتها في المطارات منذ 19 مارس الفارط.

وقد عرفت مصر قرارا بحظر التجوال يبدأ من الساعة الخامسة مساءً بدلا من من التاسعة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 ماي.

كما تقرر وقف حركة النقل الجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع العيد، مع غلق المحلات التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات.

للإشارة، فقد قرر رئيس الوزراء المصري أيضا إلزام ارتداء الكمّامات للعاملين أو أصحاب الرخص خلال فترة العيد، مع غرامة لمن يخالف ذلك.

معين تيت