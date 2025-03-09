مصر تودّع تصفيات بطولة إفريقيا للمحليين  

ودع منتخب مصر تصفيات بطولة إفريقيا للمحليين، اليوم الاثنين، بعد الخسارة بثلاثية مقابل واحد أمام الضيف جنوب إفريقيا في إياب المرحلة الأولى من المنافسة.

ورسّم منتخب جنوب إفريقيا تأهله للمرحلة الثانية من التصفيات بفوزه بأربعة أهداف مقابل إثنين في مجموع المباراتين بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة فشل منتخب الفراعنة بقيادة المدرب وائل رياض “شتوس” في التأهل إلى البطولة الإفريقية، التي لم يصل لها منذ انطلاق الطبعة الافريقية في تاريخها.