“مصر”..” تونس” و”المغرب” أبرز منافسي الخضر في “كان 2019” !

بعد أن أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التصنيف الرسمي للمنتخبات، قد يواجه المنتخب الجزائري منتخب عربي في كان 2019.

فالخضر يتواجدون في المستوى الثاني رفقة كل من: “غانا”، “مالي”، “كوت ديفوار”، “غينيا”، “كونغو الديموقراطية”.

في حين في المستوى الأول نجد كل: “مصر” (البلد المنظم)، “الكاميرون” (حامل اللقب)، تونس، المغرب، السينغال ونيجيريا.

والحظوظ كبيرة من أجل مواجهة أحد المنتخبات العربية ليكون هناك داربي في كأس إفريقيا 2019.

يذكر أن قرعة “كان 2019” ستكون عشية اليوم الجمعة بداية من 19:00.