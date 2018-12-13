مصر تُخلط حسابات بلماضي.. لهذا السبب!!

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” في الكثير من المرات أنه سيذهب للمُشاركة في كأس أمم إفريقيا المُقررة صيف 2019 من أجل التتويج بها.

لكن ذلك قد يكون صعب المنال بعد قرار مصر أمسية اليوم الخميس تقديم ملف ترشحها لإحتضان كأس أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون التي سُحب منها شرف التنظيم بسبب عدم جاهزيتها.

وفي حال فوز مصر بشرف تنظيم كان 2019 فإن زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز سيكونون أمام مُهمة صعبة للتتويج بالكأس للمرة الثانية في التاريخ.

وذلك بسبب الكثير من الأمور أبرزها الضغط الجماهيري والحساسية الكبيرة الموجودة بين البلدين في كرة القدم خاصة، وماحدث سنة 2009 بين الخضر والفراعنة في تصفيات المونديال ليس ببعيد.

هذا كما سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي أمام حتمية العمل أكثر وتحضير أشباله من الناحية النفسية لتجاوز الضغط والحساسية الكبيرة في حال إجراء الكان بمصر.