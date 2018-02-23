مصر تُشيّد تمثال للمناضلة جميلة بوحيرد بالقاهرة

تعتزم منظمة المرأة العربية،تشييد تمثال للمناظلة الجزائرية جميلة بوحيرد،ليوضع في أحد شوارع القاهرة،حسب ما صرحت به رئيسة المنظمة ميرفت التلاوي.

كما أضافت ميرفت التلاوي أنه سيم طرح فيلم وكتاب لتوثيق مشوار نضال جميلة بوحيرد الكبير.

جاءت هذه التصريحات ضمن وقائع الجلسة الثانية لمنتدى نوت الذي يقام على هامش فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وبحضور المناضلة جميلة بوحيرد وعدد من ممثلي المنظمات التي تعنى بقضايا المرأة في العالم العربي.

حيث يرفع المنتدى شعار “رجال ونساء يدا بيد من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين”.

يشار،إلى أن المناضلة جميلة بوحيرد،حظت بتكريم كبير في مصر،حيث عبرت عن بالغ سعادتها،بعد الحب الكبير الذي لمسته من الشعب المصري.