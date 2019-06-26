“مصر” ثاني المتأهلين للدور الثاني من “الكان” !!

تأهل سهرة اليوم الأربعاء المنتخب المصري للدور الثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية وقائعها بمصر.

وذلك بعد الفوز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بثنائية دون رد بملعب القاهرة الدولي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وسجل ثنائية الفراعنة كل من أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين ال25 وال43 لتتصدر مصر المجموعة ب6 نقاط.

ولحساب نفس المجموعة تعادل منتخب أوغندا مع نظيره الزيمبابوي بنتيجة هدف لهدف على ذات الملعب.

سجل هدف أوغندا في الدقيقة ال12 اللاعب إيمانويل أوكوي قبل أن يُعدل خاما بيليات لزيمبابوي في الدقيقة ال40.