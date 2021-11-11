مصر: جنوح باخرة تحمل عشرات السياح

جنحت باخرة سياحية في نهر النيل بمحافظة أسوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، صبيحة اليوم الخميس.

وحسب موقع “اليوم السابع”، فإن الباخرة كانت تحمل على متنها أكثر من 70 سائحا من جنسيات مختلفة.

وتعرضت الباخرة، للشحوط بإحدى الجزر النيلية أمام مرسى كوم أمبو، بينما كانت في طريقها لمرسى أسوان.

وتنقلت الأجهزة الأمنية برفقة خبراء الموارد المائية والري والنقل النهري إلى مكان الحادث للتعامل مع الموقف.

كما تم تفريغ حمولة الباخرة ونقل السياح بريا لاستكمال جولتهم لحين تعويم الباخرة.

وأكد ذات المصدر، على عدم إصابة أي راكب بأذى من جراء الحادث.

وتبين أن الباخرة عند وصولها من مرسى إدفو وعلى متنها 70 سائحا، رست على مرسى معبد كوم أمبو.

وبعدما رست الباخرة، قام طاقمها بزيارة معبد ومتحف التماسيح، وخلال تحركها من مرسى كوم أمبو متجهة لمرسى أسوان تعرضت للجنوح عند إحدى الجزر.

وتقوم الأجهزة المعنية بالاستعانة بعدد من الكركات والأوناش في محاولة لسحب الباخرة.

هذا وكثيرا ما يشهد نهر النيل في مصر وخاصة في محافظة أسوان حوادث جنوح للبواخر في فصل الشتاء، نظرا لما يعرف بالسدة الشتوية وقلة منسوب مياه النهر.

وشهدت محافظة أسوان سنة 2018، جنوح قرابة 10 بواخر أمام مرسى كوم أمبو ما اضطر السلطات لوقف النقل النهري لفترة.

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