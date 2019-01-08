مصر غير قابلة للإنهزام على أراضيها في منافسات الكان !

ستكون مهمة المنتخب الوطني خلال نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 التي ستحتضنها جمهورية مصر العربية خلال شهر جوان من العام المقبل في غاية الصعوبة، خصوصا أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم يضع لتتويج بهذه المنافسة كأحد الأهداف الأساسية.

وسيكون المنتخب المصري المرشح الأول للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، خصوصا أن المنافسة ستقام على أرضه هذه السنة.

وسبق للمصريين وأن توجوا ثلاث مرات من أصل 4 منافسات تم تنظيمها على الأراضي المصرية سنوات:”1956، 1986 و2006″، مما يُوضح بأنهم غير قابلين للسقوط وسط أنصارهم.

يُذكر بأن “الفراعنة” وإضافة لعامل الأرض والجمهور، فإنهم غالبا ما يستفيدون من دعم “التحكيم” والجميع يتذكر “الكابوس” الذي عاشته كل من “السنيغال” و”كوت ديفوار” على التوالي في طبعة 2006.