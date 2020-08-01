مصر.. لحوم الأضاحي والأغذية لا تنقل عدوى كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية، أن لحوم الأضاحي والأغذية لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع أي عدوى عند التسوق أو شراء اللحوم في أيام عيد الأضحى، لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب التسوق خلال أوقات الاكتظاظ في المحلات التجارية.

كما حذرت من لمس الوجه أثناء عمليات الشراء والتجول في المتاجر.

ودعت الوزارة، إلى تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المحلات التجارية مع الالتزام بغسيل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

بالإضافة إلى ترك مسافة كافية لا تقل عن متر بين الأشخاص، واستخدام بطاقات الصراف الآلى إذا أمكن عند الدفع.

كما يتعين مسح المعلبات التي يتماقتناؤها باستخدام المناديل المعقمة، وكذلك غسل الخضار والفاكهة جيدا بالماء والخل مع تركها حتى تجف.