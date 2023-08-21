مصر: مستعدون لإعادة تصدير القمح الروسي لدول إفريقيا

أكدت الإدارة العامة لتوريد السلع التابعة لوزارة التموين المصرية استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي إلى الدول المجاورة. إذا أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستيا عالميا في قناة السويس.

وقالت الإدارة لوكالة “نوفوستي” الروسية: “قد تزيد مصر مشترياتها من القمح الروسي. ومن ثم تصدر القمح والحبوب الأخرى إلى الدول المجاورة إذا تم إنشاء مركز توزيع لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

وترى الإدارة المصرية أن المركز اللوجستي في المنطقة الاقتصادية سيكون مركزا. لتخزين وتجارة القمح والحبوب الأخرى في مصر والمنطقة العربية وكذلك في دول شمال وشرق إفريقيا.

وحول مدى تأثر مصر بتعليق روسيا صفقة الحبوب، قالت الوزارة إن “مصر كغيرها من الدول المستوردة. تعاني من ارتفاع وتقلب أسعار القمح العالمية”.

وحسب الوزارة، أبرمت مصر عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أوت. لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر.