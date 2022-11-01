مصر.. مشاركة السيسي شخصيا بالقمة تدعيما لأواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة المسؤول الأول في مصر عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية. تأتي حرصا من مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون. و”الأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة“.

كما أضاف المتحدث الرسمي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، أن “قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة”. “بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية”. “خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي”. لاسيما “نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية”. و”ما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية“.

كما “سيتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب”. من أجل “التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية“.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قمة الجزائر سوف تمثل إنطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك. كما تتطلع إليه الشعوب العربية،

وأشار رئيس الجمهورية في حوار لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، نشر اليوم عبر موقعها الرسمي، إلى “أننا اليوم كمجموعة عربية نواجه الكثير من التحديات التي أفرزتها تحولات دولية جديدة على مستويات متعددة”.

وأضاف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قائلا: “أنا متفائل جدا بالنتائج التي ستتمخض عن هذه القمة. وإننا نرى أن دفع العمل العربي المشترك وتجسيده على أرض الواقع بالتعاون الاقتصادي. وتقريب وجهات النظر في مختلف المسائل. مع تحقيق إنسجام في القضايا التي تخدم شعوبنا العربية. والتعويل على قدراتنا، كلها عوامل كفيلة بتفعيل هذا التعاون العربي المنشود”.