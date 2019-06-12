مصر: مصرع 12 شخصا وإصابة 11 في حادث سير مروع

لقي 12 شخص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، بحادث سير وقع على طريق طرة عبر “الأوتوستراد”، في العاصمة المصرية القاهرة.

حيث أفاد مصدر في شرطة مرور القاهرة، بأن الحادث المروع وقع بين حافلة، وسيارة أخرى من نوع “جيب”.

وأضاف ذات المصدر، أن رجال الشرطة وفرق الإسعاف والإنقاذ، توجهوا فورا إلى مكان الحادث، أين قاموا بنقل الجرحى إلى المستشفيات، والجثث إلى المشرحة.

وتعتبر مصر من أخطر البلدان في العالم من حيث معدلات حوادث المرور، والتي غالبا ما تسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.

وذلك بسبب رعونة القيادة، وسوء حالة الكثير من الطرق، وتدهور الحالة الفنية للمركبات المستخدمة.