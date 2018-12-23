مصر: مقتل 14 مسلحا على خلفية تفكيك خلية إرهابية شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل أربعة عشرة عنصرا على خلفية تفكيك خلية إرهابية بالعريش شمال شرق سيناء.

كانت بصدد التخطيط لتنفيذ سلسلة من الاعتداءات ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال الشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

حيث وقع اشتباك مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات, ما أسفر عن مقتل هذه العناصر إلى جانب مصادرة أسلحة نارية وذخائر وعبوات ناسفة.

كما أعلنت الخميس الماضي عن مقتل ثمانية عناصر إرهابية على خلفية تفكيك خلية بالتزامن مع الاحتفال بأعياد نهاية السنة.

حسب ما ذكرته وزارة الداخلية المصرية في بيان لها