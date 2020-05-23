مصر.. مقتل 21 إرهابيا في شمال سيناء

أفادت مصادر أمنية مصرية، اليوم السبت، عن مقتل 21 إرهابيا في مدينتي “العريش” و”بئر العبد”، شمال شبه جزيرة سيناء، في عمليتين نوعيتين نفذتهما قوات الأمن.

وذكرت المصادر بأن قوات الأمن داهمت منزلين مهجورين لاستهداف خليتين إرهابيتين مختبئتين داخلهما، لتبادر العناصر الإرهابية بإطلاق وابل من الرصاص.

وبعد استهداف الوكرين في توقيت متزامن، تم القضاء على 14 إرهابيا عثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا و 3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي، فيما لقي 7 مصرعهم وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة وعبوتين وحزام ناسف.

للإشارة، فقد أرادت هذه المجموعة الإرهابية القيام بعمليات إجرامية يومي العيد والتي خلف تبادل النار ضدهم إصابة ضابطين مصريين.

معين تيت