مصر: ممرضة تحاول الانتحار فسقطت على زميلها قتلته وظلت حية

تحقق النيابة العامة في مصر، في واقعة سقوط ممرضة من الطابق السادس بإحدى المستشفيات على رأس زميلها. موظف الأمن بالمستشفى حيث قتله على الفور، وبقيت هي على قيد الحياة.

وقال مصدر أمني لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الشرطة تلقت بلاغا، مساء الأحد، بسقوط فتاة من طابق علوي. بمستشفى كفر الشيخ الجامعي وأنها سقطت على رأس موظف أمن بذات المستشفى فتوفي على الفور. بينما تم نقل الفتاة لغرفة الرعاية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وأوضح المصدر أنه بوصول رجال الشرطة للمستشفى تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عاما، وتعمل ممرضة، تعرضت لكسور متفرقة بالجسد، نتيجة سقوطها من الطابق السادس على رأس زميلها علاء رمضان يونس، 29 عاما، ويعمل موظف أمن بالمستشفى، والذي فارق الحياة بمجرد سقوطها عليه.

وأشار المصدر إلى أن بلاغات السقوط من أعلى هي من أخطر البلاغات التي تحقق فيها الشرطة. وفي البداية تفترض وجود دوافع جنائية، ولكن التحريات الأولية في تلك الواقعة. وبعد سؤال الشهود تبين أن الممرضة هي من قفزت رغبة منها في التخلص من حياتها. فتمت إحالة القضية للنيابة العامة التي تولت التحقيق فيها.

ومن جانبه قال مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حاتم الجوهري. لموقع “سكاي نيوز عربية” إن حالة الممرضة مستقرة وإنها تتلقى الرعاية الطبية بذات المستشفى حاليا.

وأشار إلى أن الواقعة كانت رغبة انتحار من جانب الممرضة نظرا لتعرضها لظروف نفسية. وأن النيابة العامة ستكشف جميع التفاصيل من خلال التحقيقات التي تجريها في القضية.