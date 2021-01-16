مصر.. مواطن ينتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة!

تمكنت مصالح أمن الجيزة في مصر، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 65 سنة، انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة.

وتحاكي هذه الواقعة طريقة الفنان نور الشريف في فيلم “مسجون ترانزيت”، عندما انتحل صفة ضابط.

وحسب موقع المصري اليوم، فقد تم إلقاء القبض على هذا المواطن، عقب تقنين الإجراءات الأمنية، وجمع التحريات.

وأفادت المعلومات بأن المتهم تقدم لخطبة زوجته، وأوهمها وأسرتها بأنه ضابط.

واستمر المعني في الاحتيال والنصب طيلة فترة زواجه، وأنجب أبناء، أوهمهم أيضا بعمله كضابط.

وضبط الأمن المصري داخل شقة المتهم، حقائب تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة.

بالإضافة إلى جهاز “لابتوب”، وجهاز طباعة، يستخدمهما المتهم في التزوير.

وكان المشتبه فيه، يمنح لنفسه ترقيات، ورتب قيادية.

ويتمتع المتهم بموهبة كبيرة في النصب، والاحتيال، والتزوير، حيث استطاع إقناع كل من حوله بصفته كضابط.

هذا وقد تم الكشف عن هذه الجريمة، عبر معلومات وردت للأجهزة الأمنية، أفادت بانتحال أحد الأشخاص لصفة ضابط برتبة “عميد”.

وتورط المعني في عمليات تزوير كبيرة، لشهادات ومستندات رسمية، وعقود بيع، مستخدما أختاما مزيفة.