مصر وتونس والمغرب في المونديال.. درس “مُر” للكرة الجزائرية

تأهل كل من المنتخب المصري، التونسي والمغربي إلى مونديال روسيا 2018 في حين فشل المنتخب الوطني في تسجيل ولو فوز واحد في تصفيات المونديال.

المنتخب المغربي بقيادة “الثعلب” كوّن أفضل فريق دفاعي، كيف لا وهو المنتخب الوحيد الذي حافظ على عذرية شباكه طوال التصفيات.

والمنتخب المصري بقيادة “محمد صلاح” كان مميزا ووحدة اللاعبين صنعت الفارق كما أن نجم ليفربول أكد مرة أخرى أنه نجم بلاده.

المنتخب التونسي وبتشكيلة مميزة، ولاعبين ينشطون في البطولة الخليجية في صورة “مساكني”، إلا أنهم صنعوا الفارق وأكدوا أن الروح هي سلاح أي منتخب.

وبالعودة للحديث عن الخضر، الذي قدم مشوارا كارثيا، لا قتالية فوق أرضية الميدان ونجوم على الورق فقط ، على الجميع أن يحفظ الدرس.

تعاقب المدربين، ومشاكل داخلية بين اللاعبين، أدت الى إنقسام المنتخب وتراجع أداء الخضر.

فالمنتخب الوطني في الوقت الحالي يمر بأزمة تتطلب اتحاد الجميع، والبحث عن الحلول اللازمة، فتكفير خطأ عدم التأهل للمونديال يمر عبر التتويج بـ “كان” 2019.