مصر وروسيا ترفضان حضور مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

رفضت كل من مصر وروسيا حضور مراسم مراسم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

حيث دعت الخارجية الإسرائيلية 86 سفيرا، للمشاركة في المراسم ، أين لبى نحو 30 منهم الدعوة.

ومن بين السفراء الذين أكدوا حضورهم هذه الفعاليات المرتقب تنظيمها الأحد المقبل، سفراء بلغاريا، هنغاريا وتشيكيا.

كما أعلن 10 دول أخرى رفضها المشاركة لأسباب مبدئية وأخرى فنية منها مصر، روسيا، النمسا، ألمانيا، مالطا، المكسيك، بولندا، السويد والبرتغال، إيرلندا.

وسيشارك في المراسم كل من ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وصهره ومستشاره جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين.