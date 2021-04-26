مصر..وزير النقل يكشف سبب الحوادث المتكررة في القطارات

كشف وزير النقل المصري كامل الوزير، عن سبب حوادث القطارات المتكررة، التي عرفتها مصر مؤخرا.

وأورد الوزير، في كلمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن “السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة”.

مضيفا إن هذا الإهمال، أدى إلى تعطل ما يقرب من 50 بالمائة من الجرارات، وتوقف عملية نقل البضائع.

وأكد كامل الوزير، أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة، لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

وأورد الوزير: “هناك صبية مدفوعون من عناصر لا تريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرون يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرون يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم”.

وأشار الوزير، إلى أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات.

مضيفا أنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان تباع في مزادات وهمية.