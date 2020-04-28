مصر.. وفاة أول صحفي بفيروس كورونا وإصابة أطفاله

توفي أول صحفي في مصر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى حميات إمبابة.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين بمصر، أيمن عبد المجيد، إن “الزميل الراحل، شعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم التواصل من خلال رئيس لجنة الرعاية ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع غرفة مجلس الوزراء”.

وأضاف ذات المتحدث: “أجريت للراحل في المستشفى، ثلاث مسحات، الأولى والثانية، لم تظهر إذا كانت سلبية أو إيجابية، والمسحة الثالثة أظهرت إيجابية الإصابة، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة حيث وضع على جهاز تنفس”.

وتابع عبد المجيد: “خلال الأسبوع الماضي قمت بالتواصل مع الجهات الرسمية، لإجراء مسحات لأسرته، وشقيقه، وللأسف أظهرت المسحات إصابة ثلاثة من أطفاله الأربعة”.

وأشار أيمن عبد المجيد، إلى أن الراحل هو الحالة الإيجابية الوحيدة التي ظهرت بين الصحفيين بمصر.