مصر.. ولادة طفلة بشعر أبيض والأطباء يُحددون السبب

في واقعة هي الأولى من نوعها في مدينة الأقصر المصرية، وُلدت طفلة بشعر أبيض بمركز طبي خاص.

وكشف مدير المركز، حامد سيد، والذي أشرف على ولادة الطفلة، بأن “الولادة تمت يوم أمس السبت”.

ويتعلق الأمر بولادة قيصرية لسيدة في العقد الرابع من العمر، سبق لها الولادة مرتين.

وأرجع حامد سيد، ولادة الطفلة بخصل شعر أبيض، لعوامل وراثية أهمها وجود صلة قرابة بين والدي الطفلة.

وأوضح ذات المتحدث، إن هذه الحالة هي عبارة عن اضطراب وراثي نادر يتميز في معظم الأحيان مع درجات متفاوتة من الصمم، والعيوب الطفيفة في الهياكل الناشئة عن القمة العصبية، واضطرابات في تكون العضل.

بالإضافة إلى اضطرابات في السمع والجلد والعينين بشكل أساسي، وقد يصيب القولون أو الأطراف العلوية خاصة اليدين.

وبعد الكشف على الطفلة، خرجت برفقة والدتها وأسرتها بعد ساعات من العملية، وهي في صحة جيدة.